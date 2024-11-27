На границе с Челябинской области за три дня развернули 180 тонн мандаринов, гранатов и манго

Фуры с фруктами не пустили в Челябинскую область из-за недочетов в документах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 24 по 27 ноября на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном на российско-казахстанской границе специалисты ведомства досмотрели более 1,2 тысячи тонн ввозимой из Казахстана и Киргизии растительной продукции и выявлено 10 нарушений требований законодательства в области карантина растений.

В частности, с нарушением в оформлении этикетки (отсутствие информации о месте происхождения продукции) из Казахстана ввозились 133,8 тонны мандаринов, гранатов, яблок, апельсинов, манго, ананасов, питахайя, голубики китайского происхождения. Из Киргизии ввозились 7 тонн яблок и 14 тонн семян фацелии киргизского происхождения.

Также в одном случае отсутствовала запись о 4 тоннах грецких орехов в фитосанитарном сертификате, оформленном на 22,5 тонны киргизских сушеных плодов, орехов, семечек тыквы и риса.

Данные партии продукции общим весом 181,3 тонны не были допущены к ввозу и возвращены на территорию Казахстана.

В отношении перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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