Зак Фукале и Максим Шабанов выйдут на лед в Матче звезд КХЛ

Зак Фукале и Максим Шабанов стали участниками Матча звезд КХЛ 2025.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», завершился первый этап выбора игроков на «звездную игру», в котором болельщики отдали свои голоса.

Среди голкиперов в дивизионе Харламова с подавляющим преимуществом выиграл голкипер «черно-белых» Зак Фукале, набравший – 2855 голосов. Отметим, что у преследователя Зака, Владислава Подъяпольского («Лада», Тольятти), в два раза меньше голосов.

Та же картина и среди нападающих, где с большим перевесом победил форвард челябинцев Максим Шабанов, у которого 2181 голос. Вторым нападающим от «харламовцев» стал Стефан Да Коста из «Автомобилиста» (1678).

Среди защитников болельщики выбрали представителя магнитогорского «Металлурга» Егора Яковлева – 1012 голосов.

Далее пройдут второй и третий этапы: свой выбор сделают представители СМИ и Лига. После чего составы дивизионов будут сформированы.

Матч Звезд КХЛ пройдет 8-9 февраля 2025 года в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

Челябинск, Виктор Елисеев

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