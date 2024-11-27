В Тракторозаводском районе Челябинска ограничат движение автотранспорта

Из-за ремонта трамвайных путей в Челябинске снова ограничат движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», завтра, 28 ноября в 22:00 стартует второй этап капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк».
В связи с этим движение автотранспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского будет ограничено до окончания работ.
Водителей просят планировать свои поездки с учетом введенных ограничений.
Челябинск, Виктор Елисеев
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