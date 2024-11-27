Затопленные подвалы, отказы в компенсациях и черствость властей: сотни южноуральцев рассказали генпрокурору о жизни в регионе

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел в Челябинске прием граждан. Поговорить с главой надзорного ведомства пришли несколько сотен человек, так что вел прием не только г-н Краснов, но и другие представители Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особенно много обращений касалось коммунальных проблем, недаром первым заявлением, сделанным Игорем Красновым, стало требование проверить работу чиновников и управляющих компаний по решению проблем в ЖКХ.

Сразу несколько челябинцев рассказали, что живут в домах с подвалами, затопленными водой и канализацией. Здесь были и представители дома №3 по улице Трубников, собравших сегодня утром сход в надежде обратить на себя внимание надзорного ведомства. Еще одна жительница Ленинского района живет на улице Новороссийской: в доме в 2023 году сделали капитальный ремонт системы водоотведения. И теперь в подвалах скапливается вода. Уже частично обрушился фасад, размывает фундамент. А здание – историческое: когда-то ЧТПЗ построил его для руководящих кадров предприятия.

Другой проблемой стали последствия паводка и летних наводнений, вызванных сильными ливнями. По словам южноуральцев, они до сих пор получают отказы в выплате компенсаций. Так, жительница Еманжелинска рассказала: чиновники заявили ей, что не видят оснований для выплат. Еще одна еманжелинка говорит, что дом ее из-за наводнения разрушен. Но представители властей настаивают: его вполне можно отремонтировать. На отказ в помощи жаловались и жители Коркино.

Целая делегация приехала в Челябинск из Миасса. Жалоб – море: благоустройство, обеспечение режима водоохранной зоны. А еще в городе вот уже 13 лет не могут построить новую школу: вроде, и деньги выделены, а работы так до сих пор и не начаты.

До сих пор напоминает о себе проблема обманутых дольщиков. Так, по словам жителя Копейска, сдачи дома они дождались. Но с серьезно уменьшившейся придомовой территорией: нет детской площадки, парковочных мест. Да и к качеству много вопросов: кажется, дом сдали не так давно, а уже не раз сталкивались с авариями на тепловых и канализационных сетях.

Еще одна застарелая проблема – фактически брошенный бывший военный городок ЧВВАКУШа. Уже не первый год длится процесс передачи территорий в ведение мэрии Челябинска. Долгое время решался вопрос уборки снега с дорог. Теперь в поселке начали гореть здания. Еще весной был серьезный пожар в доме, где раньше размещались отделения банка и почты. Кто будет заниматься его сносом, до сих пор неизвестно.

Не обошлось и без еще одной распространенной проблемы – обеспечения лекарствами льготных категорий южноуральцев. Это давно уже стало одной из привычных тем для разбирательств сотрудников надзорного ведомства. Не проходит пары недель без очередной новости, что прокуратура Челябинской области восстановила права того или иного инвалида на получение бесплатных лекарств. И зачастую для этого приходится подключать судебные инстанции. Но южноуральцы продолжают жаловаться, что снова остались без необходимых им медикаментов. Теперь – уже генеральному прокурору.

«Болевой» точкой остается дорога, которую власти намерены строить через территорию СНТ «Тракторосад-1» и «Тракторосад-2». Несмотря на многочисленные громкие заявления чиновников, убедить садоводов, что они должны смириться с потерей участков, которыми некоторые из них владеют по 30, а то и по 40 лет, чиновникам не удается.

Следующая «дорожная» проблема – развязка на улице Российской. Достроить ее власти грозились еще к саммиту ШОС и БРИКС 2018 года. Но высокие гости в Челябинск в итоге так и не приехали. А собственники попадавших под снос домовладений спорят с чиновниками до сих пор. Один из них дошел до генпрокурора. Семья владеет участком в три сотки. А в качестве компенсации им предлагают всего 1 миллион рублей – на это в Челябинске даже однокомнатную квартиру давно уже не купишь.

На бездействие правоохранительных структур пожаловалась пара из Челябинска. Два года назад в Каштакском бору на супругу, ехавшую на велосипеде, упало дерево. Челябинка сломала позвоночник, получила инвалидность. Но разбираться с ЧП никто не стал, говорят южноуральцы: ни свидетелей не опросили, ни тех, кто должен следить за состоянием ООПТ.

Недовольны местными правоохранителями и предприниматели. Один из челябинских бизнесменов рассказал, что в Советском районе в 2022 году ограбили 10 офисов. Разбираться с этим особо не стали: «никого же не убили». Говоривший с предпринимателем представитель прокуратуры, по словам челябинца, удивленно заметил: работают тут из рук вон плохо.

Побывали на личном приеме и известные южноуральцы. Председатель комитета по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты Челябинской области Михаил Акатьев говорил о наболевшем: бездействии чиновников и регулярных попытках выгнать рыболовов-любителей с водоемов. Зоозащитник Карен Даллакян попытался найти поддержку в споре с Россельхознадзором. Ведомство настаивает на необходимости получения руководимым им фондом лицензии на содержание диких животных. А для того, чтобы ее получить, нужно обеспечивать для каждой особи площадь в 100 квадратных метров. У приюта таких площадей нет.

Обратился к Генпрокуратуре и Алексей Корочкин – челябинец, вышедший этим летом, отсидев 20 лет за серию убийств и изнасилований в Челябинском городском бору. Все это время он настаивал на своей невиновности. А недавно расследование дела о маньяке, державшем в первой половине 1990-х в страхе весь Челябинск, возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам.

Заявления всех пришедших на встречу обещали взять в работу. А настрой Игоря Краснова после визита в Челябинск вряд ли можно будет назвать благодушным.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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