Генеральный прокурор России остался недоволен работой своих подчиненных в Челябинской области

Генеральный прокурор России Игорь Краснов остался недоволен работой своих подчиненных в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава надзорного ведомства подверг своих коллег критике в ходе встречи с представителями бизнеса.

Так, Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Челябинской области Александр Гончаров заявил о непрозрачности процедуры сноса нестационарных торговых объектов в региональном центре. Только в текущем году произведено свыше 200 демонтажей различных киосков и ларьков при отсутствии муниципального правового акта.

«Очевидно, что непрозрачность административных процедур порождает коррупционные проявления, – отметил Игорь Краснов. – При этом ранее уже имели место осуждения чиновников за вымогательство средств от предпринимателей в связи с непринятием мер по демонтажу незаконных торговых объектов». Глава надзорного ведомства поручил разобраться в причинах сложившейся ситуации, мотивах беззубости прокуратуры города. Также сотрудниками аппарата Генпрокуратуры России будет дана оценка работе должностных лиц муниципального учреждения при осуществлении демонтажа торговых точек, в том числе на предмет наличия в их действиях злоупотреблений.

Еще одним примером безразличия и формализма Игорь Краснов назвал ситуацию, в которой оказалась директор ООО «Вектор» Татьяна Кушова. В 2021 году арендуемое ею здание пилорамы было передано в оперативное управление из лесничества в лесхоз. С этого момента заявительница не могла продлить аренду здания в министерстве имущества области, что поставило под угрозу работу предприятия, ведущего свою деятельность уже более 10 лет.

«О каком упреждающем надзоре региональной прокуратуры можно говорить, если ситуация не может разрешиться с 2021 года, тем более, что работа уполномоченного органа власти неоднократно проверялась?» – спросил у подчиненных Генпрокурор России.

Недовольство работой подчиненных у главы надзорного ведомства вызвали и факты, о которых ему сообщил предприниматель Сергей Кинзерский. Несмотря на внесенное прокуратурой города представление, администрация Троицка задолжала заявителю более 3 млн рублей за установку уличного освещения по муниципальному контракту. Кроме того, по мнению заявителя, руководителем одного из подразделений администрации города из личной заинтересованности затягивается приемка по другому контракту.

Генпрокурор России указал на недопустимость формализма при осуществлении надзора. «Какой смысл вносить представление и докладывать, что виновный привлечен к ответственности, если нарушение фактически не устранено? – обратился Игорь Краснов к подчиненным. – Если не хватает авторитета городского прокурора, должна включиться областная прокуратура, в том числе для проверки доводов о возможных коррупционных проявлениях». Генпрокурор России потребовал доложить ему о работе по исправлению ситуации и наличии оснований для предъявления заказчику регрессных исков.

Гендиректор ООО «ПТО-УРАЛ» Кирилл Астафьев пожаловался на работников ГАИ, которые уклоняются от организации техосмотров автобусов, в том числе в рамках государственных контрактов. Жалобы, направленные им ранее в областную прокуратуру, ситуацию не исправили.

Игорь Краснов подчеркнул, что нарушения сопряжены с рисками сбоев пассажирских перевозок, а от технического состояния автобусов и других транспортных средств зависят жизнь и здоровье граждан. «Ненадлежащее осуществление полномочий в данной сфере зачастую связано с созданием условий для поборов с предпринимателей, – подчеркнул Генпрокурор России. – Несмотря на это, прокуратура области самоустранилась от разрешения ситуации. Прокурор области лично рассмотрит Ваше заявление и проверит соблюдение руководящим составом ГАИ региона антикоррупционных запретов, требований и ограничений». Работникам центрального аппарата поручено организовать проведение аналогичных проверок во всех регионах страны:

«Проверки надо провести по всей стране, во всех субъектах. Это не разовая ситуация. Надо дать уголовно-правовую оценку и, если будут намеки на прекращение деятельности предпринимателей, безусловно, надо обеспечить мерами защиты», – акцентировал Игорь Краснов.

Во время встречи с коллективом прокуратуры Челябинской области глава надзорного ведомства подчеркнул, что о накопившихся проблемах в регионе ему было известно задолго до приезда.

Генпрокурор России сконцентрировал внимание подчиненных на экологических проблемах региона, состоянии дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры. Среди проблем в сфере ЖКХ Игорь Краснов выделил ненадлежащую организацию переработки и утилизации отходов, отдельно остановился на многочисленных претензиях жителей, связанных с содержанием многоквартирных домов и расселением граждан из аварийного жилья. Кроме того, Игорь Краснов обратил внимание челябинских прокуроров и на сроки строительства социальных учреждений.

«Как и в других регионах, постоянного контроля требует обеспечение жилищных прав детей-сирот, исполнение судебных актов в отношении социально-уязвимых категорий населения, включая выплату алиментов, деятельность коллекторских агентств», – добавил Генпрокурор России.

Игорь Краснов поручил прокурору Челябинской области навести во всех указанных вопросах порядок.

«Я много раз говорил об этом и повторюсь. Наша работа должна быть подчинена не формированию отчетов, а защите прав граждан, оказанию реальной помощи людям. Она должна носить комплексный и проактивный характер», – потребовал от подчиненных глава надзорного ведомства.

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Челябинск, Павел Зварзин

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