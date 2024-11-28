28 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

28.11.2024, четверг

10:00 Челябинск – Второй «Челябинский промышленный форум» и межрегиональная специализированная выставка «Техноэкспо. Металлургия. Машиностроение. Агропромэкспо» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

10:00 Челябинск – Встреча с юристом Натальей Ситниковой «Нотариальное право» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – VIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования. Анализ данных и стратегическое планирование развития образовательных систем» (отель «Парк Сити», ул. Лесопарковая, 6)

11:00, 15:00 Челябинск – Квест-игра «Школа безопасности» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 Челябинск – Торжественное открытие курса активного долголетия «Бодрое утро» совместно со специалистом отделения восстановительной медицины Л.М. Марченко (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Часы самообразования для учащихся «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

12:00 Челябинск – Презентация программы лояльности для предприятия (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

12:30 Челябинск – Цикл мероприятий «Погружение в Прекрасную эпоху»: лекция «Один день из жизни дамы эпохи модерна» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Цикл мероприятий «Учимся рисовать быстро»: вторая встреча «Как научиться писать маслом» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом «Краски уходящего солнца» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:30 Челябинск – Лекция «Здоровье – основной фактор, определяющий качество жизни» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

16:00 Челябинск – Фестиваль видеофильмов «Наш дом Курчатовский» (администрация Курчатовского района, пр. Комсомольский, 41)

17:00 Челябинск – Мастер-класс по писательскому мастерству на тему «Осень» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

17:30 Челябинск – Квиз на знание книг и фильмов ужасов «Мастера ужасов» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Лекция искусствоведа Марьи Аникиной о соцреализме (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

18:15 Челябинск – Тренинг «Мужская мотивация: от ценностей к достижениям» (Кризисный центр, ул. Советская, 36)

18:30 Челябинск – Медиация по выставке «Общедомовые правила» (Штаб хранителей наследия, ул. Труда, 89)

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