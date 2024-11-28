Уральские металлурги показали, как сделать промплощадку интересной для туристов

ММК поделился опытом организации промтуризма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Челябинской области стартовал четвертый поток Всероссийской образовательной программы по промышленному туризму, в рамках которой участники изучили лучшие практики на примере ММК.

Образовательная программа организована АНО «Агентство стратегических инициатив». В ней принимает участие междисциплинарная команда региона по развитию промтуризма.

Важной частью программы стало посещение центра компетенций по развитию промышленного туризма АСИ в Магнитогорске. Здесь участникам представилась возможность изучить лучшие практики по профессиональному ориентированию и внедрению экскурсий на производственных площадках разного типа – в ПАО «ММК» и ООО «Ситно».

Для этого был разработан маршрут «Первые в Магнитке», который включает еще и экскурсию по городу. С нее и начали, показали участникам тура красоту архитектуры Ленинского района, рассказали историю отдельных домов. Показали Привокзальную площадь с «Первым паровозом», с прибытия которого на строительную площадку будущего металлургического гиганта ведет свой отсчет история Магнитогорска, и памятником «Металлург». Подробней экскурсовод остановилась на памятниках «Первая палатка», «Броневое бюро», монументе «Тыл – фронту».

«Команду, которая сегодня у нас в гостях, сформировало агентство стратегических инициатив, – напомнила руководитель центра компетенций по развитию промышленного туризма на ПАО «ММК» Мария Пушкарская. – Программа работает четвертый год, предприятия со всей страны заявляются на участие в ней, чтобы открыть двери своих производств для туристов. Учатся экскурсоводы, руководители предприятий, специалисты администраций городов. И они приезжают в наш центр компетенций для обмена опытом, чтобы научиться, как формировать экскурсию, как сделать ее безопасной. Но это не просто познавательные встречи. Участники возвращаются домой и в течение трех месяцев строят на своем предприятии маршрут с нуля, расписав все подробно в технологической карте, подготовив контрольные тексты. А затем приглашают к себе экспертов, чтобы они прошли по маршрутам и дали им оценку, а также заключение – можно ли запускать тур в работу или еще что-то доделать, например, в области безопасности. По окончании программы «Открытая промышленность» участники получают удостоверения.

Слушатели четвертого потока Всероссийской образовательной программы по промышленному туризму побывали в ПАО «ММК» по маршруту «Укрощение огня». Листопрокатный цех №11 – производственный комплекс стана «2000» холодной прокатки, не имеющий аналогов в нашей стране, – показательный пример современной организации прокатного производства с внедренными наилучшими доступными технологиями. Участники экскурсии увидели, как производится металлопродукция для различных автомобилей, из чего делают корпуса бытовой техники. И, конечно, оценили особенности и новые возможности современного производства.

«Впечатляет масштаб, слаженность работы всех служб: погрузки, контролеров, – поделился представитель фабрики «Чаокофе» Владимир Биев. – И, конечно, не оставляет равнодушным объем выпускаемой продукции, приготовленной к отправке. Нет сомнения, что это востребовано, и не только у нас в стране. Масса положительных эмоций от увиденного».

А затем участники встречи отправились в крупнейший в России доменный цех. От его бесперебойной работы зависит все производство комбината. Экскурсанты побывали на шестой доменной печи, которая была построена в период Великой Отечественной войны всего за восемь месяцев, а первый чугун выдала в декабре 1943 года. Сегодня технологии изменились, но выпуск готовой продукции по-прежнему производит особый эффект на гостей.

Напомним, ПАО «ММК» считается лидером в области промышленного туризма России, в том числе по количеству туристических посещений. За шесть лет на предприятии побывали более 50 тысяч экскурсантов, треть из них – дети. Разработаны восемь экскурсионных маршрутов, которые пользуются большой популярностью у магнитогорцев и гостей города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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