Больше 300 фиджитал-спортсменов сойдутся в «Горячей битве» в Челябинске

В Челябинске пройдет масштабный фиджитал-фестиваль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, с 5 по 8 декабря на Южном Урале пройдут соревнования по восьми интерактивным дисциплинам. В турнире примут участие более 300 человек, а призовой фонд составит более 300 тысяч рублей.

Фиджитал – новый вид спорта, который сочетает традиционные дисциплины с виртуальными состязаниями. Соревнования проходят в двух форматах: цифровом и физическом. Главной задачей является набрать наибольшее количество очков по итогам обоих этапов состязаний.

В 2024 году фиджитал-спорт привлек внимание миллионов людей в рамках «Игр Будущего» в Казани, а в декабре мультиспортивный турнир пройдет в Челябинске.

Баталии примут несколько локаций: легкоатлетический манеж, УралГУФК, хоккейная академия «Трактор», Центральный стадион «Челябинск», а также киберспортивные клубы города.

На фиджитал-фестивале «Горячая битва» будут представлены следующие направления: тактическая стрельба, фиджитал-гольф «Горячий удар», ритм-симулятор «Горячий ритм», гонки дронов, фиджитал-дзюдо, фиджитал-ММА «Горячая схватка», фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол и фиджитал-хоккей «Горячий лед». Также в рамках мероприятия пройдет турнир по киберспорту (направления: NBA 2K, FC 25, NHL 25, UFC 5).

В рамках фестиваля «Горячая битва» пройдут мастер-классы для школьников и студентов по фиджитал спорту, а также классные часы и встречи, направленные на обмен опытом с ведущими экспертами в области спорта и технологий.

В фестивале примет участие олимпийский чемпион по легкой атлетике, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, президент Федерации фиджитал-спорта Челябинской области Юрий Борзаковский.

Челябинск, Виктор Елисеев

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