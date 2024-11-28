В Челябинске дети мигрантов избивали других школьников. Педагоги не обращали внимания

Руководство одной из школ Челябинска не обращало внимания на беспредел, устроенный детьми мигрантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, в одной из школ Челябинска дети иностранцев устроили настоящий террор. Об этом родители учащихся рассказали в социальных сетях.

Они систематически избивают одноклассников, а также высказывают в их адрес угрозы.

При этом администрация учебного заведения какие-либо меры для того, чтобы остановить беспредел мигрантов, не принимало, утверждают челябинцы. Региональное управление силового ведомства начало проверку по статье 293 УК РФ (халатность)

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о результатах проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube