На Южном Урале еще один рыбак ушел под лед

Рыбак утонул на Аргазинском водохранилище в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, о возможном ЧП в экстренные службы сообщил очевидец.
По словам южноуральца, на берегу Аргазинского водохранилища больше суток стоял легковой автомобиль. Опасения подтвердились: из полыньи спасатели извлекли тело 63-летнего мужчины.
Рыбалка на тонком льду закончилась провалом в ледяную воду…
МЧС России призывает не выходить на водоемы в период межсезонья, не отпускать детей без присмотра. «Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску!» – обращаются представители ведомства к южноуральцам.
Челябинск, Виктор Елисеев
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