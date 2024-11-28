На Южном Урале еще один рыбак ушел под лед

Рыбак утонул на Аргазинском водохранилище в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, о возможном ЧП в экстренные службы сообщил очевидец.

По словам южноуральца, на берегу Аргазинского водохранилища больше суток стоял легковой автомобиль. Опасения подтвердились: из полыньи спасатели извлекли тело 63-летнего мужчины.

Рыбалка на тонком льду закончилась провалом в ледяную воду…

МЧС России призывает не выходить на водоемы в период межсезонья, не отпускать детей без присмотра. «Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску!» – обращаются представители ведомства к южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube