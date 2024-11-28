В южноуральском селе на берегу реки обнаружили одеяло с трупом внутри

Варненские полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Варненского района пришла жительница села Николаевка и рассказала, что около двух недель назад пропал брат ее мужа.

Выехав в село, полицейские обнаружили на берегу реки сверток из одеяла, обернутый скотчем, в котором находилось тело мужчины со множеством колото-резанных ран.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выявление и задержание подозреваемого было поставлено руководством ОМВД на контроль.

Полицейские установили приметы подозреваемого и выяснили направление, в котором скрылся злоумышленник. В итоге задержали неоднократно судимого 43-летнего местного жителя, уроженца Норильска. Силовикам он рассказал, что поссорился с мужчиной во время распивания спиртного. Во время ссоры он и убил собутыльника.

Следователями СК в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube