Только каждый третий челябинец собирается сделать новогодний подарок второй половинке

Только каждый восьмой житель Челябинска собирается сделать коллегам новогодний подарок. А каждый пятый вообще не собирается никого одаривать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из тех, кто готов потратить деньги на новогодние презенты, две трети намерены порадовать родственников, а вот второй половинке сюрприз готовит только каждый третий, друзьям – каждый четвертый.

В среднем, по данным портала SuperJob, проводившего исследования, на новогодние подарки южноуральцы готовы потратить 17 – 18 тысяч рублей, что на 12% больше, чем год назад.

Мужчины обычно тратят больше, но одаривают близких и друзей реже, чем женщины.

Челябинск, Софья Артемьева

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