Южный Урал вошел в число регионов-лидеров по числу жителей, убивающих время за игрой

Челябинская область вошла в топ-10 регионов, проводящих больше всего времени в играх-таймкиллерах.

Южный Урал занял седьмое место среди регионов России по количеству времени, проведенному в играх-таймкиллерах. В 2024 году больше всего часов челябинцы тратят на шахматы – в 2,6 раза больше, чем в среднем на разные игры. Далее в рейтинге идут игры на дедукцию и эрудицию. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах – приложениях, которые позволяют с интересом скоротать время, например, в поездках на общественном транспорте или очередях.

К таймкиллерам относятся разные категории игр: обычно они довольно просты по механике, а играть в них можно даже по пути на работу. Если раньше на телефоне были только «Змейка» и «Тетрис», то сейчас пользователи выбирают из сотен разных вариантов.

В среднем больше всего времени челябинцы тратят на шахматы – приложения, позволяющие играть против компьютера или другого игрока. Следующие в рейтинге – викторины или игры на дедукцию и эрудицию (их также называют «угадайками» – жанр игр, где пользователь должен узнать, например, песню или актера) и игры с числами, такие как судоку. Также в топ-5 игр, занимающих много времени у жителей региона, вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и настольные игры (мобильные версии привычных игр).

На Южном Урале женщины на 29% активнее расходуют трафик в подобных приложениях. При этом по количеству мужчины больше играют в шахматы (57%) и викторины (53%). Пользователей-женщин чуть больше в различных «угадайках» (58%) и в играх с числами (55%). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 12% дольше.

В целом по России больше всего времени в играх проводят зумеры, абоненты 14-20 лет. На втором месте – пользователи старше 56 лет, а на третьем – абоненты 36-45 лет. Интересно, что на шахматы наибольшее количество времени в месяц тратит именно молодежь, а вот абоненты старше 56 лет оказались только на третьем месте.

Рост интереса к играм-таймкиллерам этой осенью подтверждают также аналитики «МегаФона». После изучения обезличенного массива данных специалисты пришли к выводу, что в сентябре-ноябре этого года в Челябинской области трафик на такие ресурсы увеличился сразу на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, южноуральцы чаще всего коротают время таким способом в поездках на общественном транспорте или в очередях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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