В Челябинской области перед судом предстанет сторонник украинских националистов, пытавшийся подкупить контрразведчика

Южноуралец предстанет перед судом по обвинению в даче взятки и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя.
Молодого человека задержали за поддержку украинской националистической идеологии. В социальных сетях он призывал к осуществлению экстремистской деятельности.
Кроме того, с мая по сентябрь текущего года южноуралец пытался передать сотруднику УФСБ по Челябинской области значительную сумму денег за уничтожение на ранее изъятых у него электронных устройствах информаци, уличающей его в преступных действиях. Он предложил силовику форматировать память этих устройств или сломать их, чтобы он мог избежать предстоящего привлечения к уголовной ответственности.
Преступные действия выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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