Из-за ремонта трамвайных путей изменится движение автобусов и троллейбусов в Челябинске

В Челябинске меняются маршруты общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе стартует очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк».

В связи с этим с 22 часов 28 ноября до окончания работ транспорт не сможет проехать через центр перекрестка проспекта Ленина и улицы Рождественского, а также повернуть с Рождественского на Ленина в сторону центра и с Ленина на Рождественского при движении со стороны ЧТЗ.

На время действия ограничений автобусы и троллейбусы из Ленинского района будут направлены:

автобус КМ3 – Меридиан – Артиллерийская – Ленина – Горького;

автобус №91 – Рождественского – Ленина – Героев Танкограда – Первой Пятилетки – Горького;

автобусы №123, №125, №128, №129, троллейбус №10 – Меридиан – Артиллерийская – Ленина.

Обратно – без изменений.

Автобусы №19, №32 и №172 в Ленинский район проследуют: Героев Танкограда – Ленина – 40-летия Октября – Малогрузовая – Рождественского.

Обратно – без изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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