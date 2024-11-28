Из-за ремонта трамвайных путей изменится движение автобусов и троллейбусов в Челябинске

В Челябинске меняются маршруты общественного транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе стартует очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк».
В связи с этим с 22 часов 28 ноября до окончания работ транспорт не сможет проехать через центр перекрестка проспекта Ленина и улицы Рождественского, а также повернуть с Рождественского на Ленина в сторону центра и с Ленина на Рождественского при движении со стороны ЧТЗ.
На время действия ограничений автобусы и троллейбусы из Ленинского района будут направлены:
автобус КМ3 – Меридиан – Артиллерийская – Ленина – Горького;
автобус №91 – Рождественского – Ленина – Героев Танкограда – Первой Пятилетки – Горького;
автобусы №123, №125, №128, №129, троллейбус №10 – Меридиан – Артиллерийская – Ленина.
Обратно – без изменений.
Автобусы №19, №32 и №172 в Ленинский район проследуют: Героев Танкограда – Ленина – 40-летия Октября – Малогрузовая – Рождественского.
Обратно – без изменений.
Челябинск, Виктор Елисеев
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