В Челябинск привезут мощи Николая Чудотворца

В Челябинск привезут ковчег с самой большой в мире частью мощей святителя Николая Чудотворца.
«В ковчеге также хранятся святое миро, проистекающее от святыни, а также часть гроба, в котором в 1087 году мощи святого были перенесены из Мир Ликийских в итальянский город Бари», – сообщают в правительстве области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ковчег будет выставлен в Свято-Симеоновском кафедральном соборе с 30 ноября по 9 ноября включительно.
Челябинск, София Артемьева
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