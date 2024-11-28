Заксобрание Челябинской области пожурило парламентариев, сделавших своих жен помощниками депутатов

В южноуральском парламенте не стали строго наказывать депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 28 ноября, Законодательное собрание Челябинской области рассмотрело представление региональной прокуратуры, потребовавшей привлечь к ответственности депутатов от партий «Справедливая Россия» Дмитрия Сумина и Павла Жолобова и единоросса Евгения Субачева.

Ранее надзорное ведомство выяснило, что Сумин и Жолобов устроили своими помощниками супруг друг друга. При этом о возможном конфликте интересов они проинформировали заксобрание позже необходимого.

Субачев и вовсе не стал заявлять об угрозе конфликта интересов, оформив свою жену помошницей к себе же самому.

Прокуратура направила в областной парламент представление о необходимости устранения нарушений антимонопольного законодательства. Рассмотрев его, депутаты большинством голосов объявили трем своим коллегам предупреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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