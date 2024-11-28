Южноуральские депутаты приняли областной бюджет на 2025-2027 годы в первом чтении

Бюджет Челябинской области на 2025-2027 годы принят в первом чтении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 28 ноября.

«Проект областного бюджета на 2025-2027 годы сформирован на основе прогноза социально-экономического развития области, который предполагает рост основных бюджетообразующих показателей, и основан на актуальных национальных целях и стратегических задачах развития Челябинской области», – рассказали в региональном парламенте.

По информации министра финансов региона Андрея Пшеницына, к первому чтению объем доходов бюджета на 2025 год рассчитан в сумме почти 280 миллиардов рублей.

«Это на пять процентов больше первоначального плана на этот год. После включения в бюджет полного объема федеральных трансфертов доходы, а соответственно, и расходы увеличатся поправками ко второму чтению», – заявил чиновник.

К моменту формирования областного бюджета на 2025 год в первом чтении федеральные средства по регионам были распределены не в полном объеме. В региональном минфине рассчитывают, что ко второму чтению объем федеральных трансфертов, предусмотренных Челябинской области на 2025 год, увеличится до 34,6 миллиарда рублей и сохранится на уровне текущего года. Эти средства направят на меры соцподдержки отдельных категорий жителей региона по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение граждан, социальные выплаты, а также развитие агропромышленного комплекса.

Расходы областного бюджета на 2025 год в первом чтении запланированы в сумме 307,2 миллиарда рублей. Прогнозируемый объем доходов областного бюджета позволяет сохранить уровень расходных обязательств области по всем первоочередным и социально значимым направлениям расходов, считают в правительстве области.

В 2025 году 80 процентов расходов бюджета имеют программный формат и обеспечивают реализацию 35 областных программ по всем ключевым направлениям. Основной инструмент их реализации – национальные проекты, которые существенно обновлены и запускаются со следующего года. При этом более 70% расходов областного бюджета – это расходы социального характера.

Главным приоритетом остаются меры соцподдержки жителей Южного Урала. Полностью сохранены и проиндексированы установленные социальные выплаты. Особое внимание уделено всесторонней поддержке участников СВО и их семей. Финансово подкреплены и меры поддержки семей с детьми, в том числе принятые в этом году по инициативе главы региона.

Увеличены расходы на обеспечение системы дошкольного, общего и дополнительного образования по сравнению с первоначальной суммой текущего года на 17%, продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, развитие спортивной инфраструктуры и создание межуниверситетского кампуса.

Наряду с вложениями в социальную сферу, сохраняются и расходы экономического характера. На 2025 год в параметрах первого чтения они составляют 75,5 миллиарда рублей. Продолжится строительство социально значимых объектов, модернизация жилищно-коммунального комплекса, поддержка регионального сектора экономики.

В предстоящем году в виде трансфертов из областного бюджета муниципалитетам направят 127,1 миллиарда рублей. Это более 40% областного бюджета. Продолжится развитие практик инициативного бюджетирования. На реализацию инициативных проектов в 2025 году запланировано 2,25 миллиарда рублей.

«Бюджет предстоящего периода сбалансирован. Необходимость выполнения широкого круга задач и сохранения темпов развития региона обуславливает умеренное использование дефицита бюджета, который на 2025 год запланирован в объеме 27,2 миллиарда рублей. Источником его покрытия определены коммерческие заимствования, которые предусматриваются для подстраховки исполнения бюджета, но их привлечение планируется только в крайних случаях», – сообщил глава южноуральского министерства финансов Андрей Пшеницын.

Окончательное рассмотрение законопроекта об областном бюджете на 2025-2027 годы запланировано на 19 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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