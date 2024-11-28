Челябинск вошел в тройку городов с самыми дорогими продуктами в России

Челябинцы тратят на продукты больше, чем большинство жителей России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинск стал вторым городом России по стоимости базовой продуктовой корзины. Больше за месячный перечень необходимых для жизни продуктов отдают только жители Краснодара. Таковы данные исследования, проведенного Институтом Человека РОМИР.

Для расчета стоимости базовой потребительской корзины в продовольственных сетях авторы проекта проанализировали список товаров, соответствующих требованиям Росстата о составе минимальной продуктовой потребительской корзины на 2024 год, и доступных в семи самых популярных торговых сетях магазинов шаговой доступности в 19 городах страны. В этот список вошли хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса – всего 35 товарных групп. При этом в каждой торговой сети аналитики РОМИР выбирали позиции, открывающие полку, то есть самые доступные по цене. Исследование проводилось в октябре-ноябре 2024 года.

Самыми дорогими продовольственные корзины оказались в Краснодаре (средняя стоимость – 4865 рублей), Челябинске (4786 рублей) и Волгограде (4757 рублей). Выгоднее всего покупать продукты можно в Новосибирске (3802 рубля), Омске (3922 рубля) и Красноярске (3926 рублей). Интересно, что обе столицы – Москва и Санкт-Петербург – не вошли в топ по ценам на продукты: первая заняла лишь 10 место, второй – 15 из 19.

В среднем по России покупка необходимого продовольствия обойдется в 4302 рубля.

При этом каждый третий житель России (33%) тратить на продукты питания не меньше половины своего месячного дохода. Еще у 39% россиян на еду уходит от 30% до 50%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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