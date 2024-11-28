«Трактор» уступает в противостоянии лидеров конференций

Челябинский «Трактор» в Ярославле проигрывает «Локомотиву» – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , клубы начали встречу достаточно осторожно. Лишь на 4-й минуте хозяева сделали первый бросок в створ ворот.

Значительное число атак в первом периоде не проходило дальше синей линии. В итоге команды произвели 11 и 8 бросков, с незначительным преимуществом «Лкомотива», и отправились на перерыв, так и не открыв счет.

Вторая двадцатиминутка оказалась куда более оживленной. Уже на 23-й минуте матча челябинец Владимир Жарков перехватил шайбу на чужой синей линии, по левому борту вышел на пятак и резким броском отправил ее под щитками голкипера ярославцев в ворота – 1:0, «Трактор» выходит вперед.

На 27-й минуте уже хозяева организовали быструю атаку, Максим Березкин ворвался в зону гостей по правому борту и щелчком отправил шайбу под перекладину – 1:1.

В действиях обеих команд можно еще было заметить определенную осторожность. Но хозяевам чаще удавалось подловить «черно-белых» после очередного заблокированного броска и организовать быструю атаку.

Одна из низ и принесла «Локомотиву» очередной успех. На 39-й минуте Максим Березкин убежал к воротам челябинцев, и в поединке один на один сумел обыграть Зака Фукале – 2:1, и на второй перерыв игроки уходят уже при небольшом преимуществе ярославцев.

Впрочем, на 44-й минуте матча благодаря точному броску Байрона Фрейзера под дальнюю штангу челябинцев это преимущество вырастает – 3:1.

Но и «черно-белые» не сидят сложа руки. На 46-й минуте Виталий Кравцов отдает шайбу из-за ворот хозяев на пятак, и Стивен Кэмпфер сокращает отставание – 2:3.

Однако фортуна благоволит сегодня хозяевам и Максиму Березкину. Именно он на 53-й минуте встречи реализует численное преимущество «Локомотива» – 4:2, и это первый хет-трик форварда ярославцев в КХЛ.

В оставшиеся семь с небольшим секунд ничего не получается у челябинцев. Итог – 2:4, уже восемь матчей «Трактор» не может выиграть у «Локомотива».

Челябинск, Виктор Елисеев

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