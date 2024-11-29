29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

29.11.2024, пятница

11:30 Челябинск – Презентация лучших практик Женских клубов (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

11:30 Челябинск – Эрудит-шоу «Они знают все» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Дню защиты информации и проведению в Челябинске крупнейшей конференции в сфере информационной безопасности – «гИБЧе» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Все на елку!» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

15:00 Челябинск – Вечер в клубе «3Д» «Ты у меня такая, любимая, родная» ко Дню матери в России (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Аниме-встреча «Ho-kago tea time» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

16:00 Челябинск – Занятие «Пенсионный фонд России: знакомство с веб-сайтом» в рамках курсов «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – День открытых дверей в «‎Школе 21»‎ («Школа 21», пр. Ленина, 76)

17:30 Челябинск – Вечер памяти музыканта, баяниста и педагога, Заслуженного артиста Российской Федерации, профессора кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования Виктора Герасимова «В жизни не бывает антрактов…» (Детская школа искусств №2, ул. Российская, 31)

18:00 Челябинск – Концерт «О чем говорит музыка» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:30 Челябинск – Юбилейный авторский концерт композитора Ларисы Долгановой (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, Большой концертный зал им. Б.М. Белицкого)

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