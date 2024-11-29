В Миассе продолжают «осваивать бюджет» на благоустройстве набережной. Забыв о нарушениях и технике безопасности

Общественники требуют, чтобы мэрия Миасса все-таки обратила внимание на благоустройство набережной за 27 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, общественники провели контрольную проверку работ на набережной в старой части Миасса.

Напомним, летом текущего года активисты уже пытались привлечь внимание властей к объекту стоимостью 27 миллионов рублей. Тогда была готова набережная на одном из берегов, но результат, по мнению южноуральцев, явно отличался от проекта. Общественники отмечали, что при проведении работ подрядчики могли использовать более дешевые материалы, в результате чего скамейки развалились. Также вопросы были к странному обустройству ливневок: вода должна была стекать прямо под ноги отдыхающим. Кстати, теперь активисты убедились, что это нарушение так и не исправлено.

Впрочем, это не единственное разочарование, испытанное южноуральцами при повторном посещении объекта.

«Та часть, что сдана, осталась без надлежащего содержания: новые фонари частично сломаны, частично отсутствуют плафоны. Пешеходные зоны покрыты льдом. Сюда давно не заглядывали ни те, кто должен наводить порядок, ни контролеры из администрации. Зато работа кипит на противоположном берегу – с нарушениями техники безопасности», – возмущаются общественники.

Детские игровые конструкции ограждены только лентой, которая не мешает детям играть на недоделанных объектах, перечисляют они. На площадке в земле – опасные штыри, на игровых конструкциях торчат гвозди, некоторые из игровых форм не закреплены.

Активисты обратились в администрацию Миасса с требованием обеспечить соблюдение техники безопасности на благоустраиваемом объекте и надлежащее содержание в той части, где работы приняты и оплачены. Для контроля за этим процессом они также обратились в прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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