В Челябинской области пенсионерка осталась без денег, поверив в подарок от банка

Мошенники обманули пенсионерку из Златоуста, посулив ей подарок от банка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мошенники продолжают изобретать новые виды обмана граждан. На один из них попалась 68-летняя жительница Златоуста.

В отделе полиции Златоуста женщина рассказала, что получила в социальной сети сообщение от одноклассницы, которая написала, что один из банков дарит пенсионерам 5 тысяч рублей в честь круглой даты, и что она сама уже получила эти деньги.

Пенсионерка сообщила «подруге» номер кредитной карты, пин-код дебетовой карты, номер своего телефона, привязанного к картам, и все пришедшие в СМС-коды с номера, похожего на номер банка. О том, что всю информацию она отправила мошенникам, жительница Златоуста поняла, когда увидела, что с дебетовой карты были списаны все ее деньги. К счастью, на тот момент на ней лежали всего 10 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Сотрудники полиции предупреждают южноуральцев о недопустимости передачи конфиденциальной информации, в том числе данных паспорта, СНИЛС, кодов из СМС-сообщений. Также необходимо прекратить телефонный разговор, если собеседник пугает займами, оформленными посторонними на ваше имя, торопит с принятием решений, заставляет брать встречные кредиты и переводить деньги на чужие счета. «Подобные требования исходят от аферистов, единственная цель которых – лишить вас личных сбережений, уничтожить ваше благосостояние и ввергнуть в долги. Будьте бдительны!» – призывают представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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