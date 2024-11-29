В Копейске инвалида «похоронили» раньше времени

Южноуралец не может получить необходимые ему лекарства, так как его признали умершим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, вот уже четвертый год жительница Копейска вынуждена покупать мужу-инвалиду медикаменты на собственные средства.

По закону супруг имеет право на бесплатное обеспечение жизненно необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами. Однако, как рассказала копейчанка, обратившись в Информационный центр СК России, в 2020 году сотрудники больницы в Копейске необоснованно внесли мужчину в базу данных умерших граждан. После этого медикаменты ему выдавать прекратили.

Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по заявлению организована процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю регионального управления ведомства Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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