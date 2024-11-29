Копейские чиновники перенесли расселение рассыпающегося дома еще на четыре года

В мэрии Копейска считают, что барак, где обрушились перекрытия, простоит до 2027 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жить в доме стало проблематично еще лет 15 назад – из-за отсутствия отопления и постепенных разрушений.

А не так давно здесь второй этаж упал на первый. Вниз ушла целая комната – санузел пробил пол, обломками засыпало квартиру снизу. К счастью, ее владелица, сирота с детьми, успела уехать: жизнь в бараке 1931 года постройки к тому моменту стала невыносимой.

«Людям в прямом смысле на головы сыпятся перекрытия и двухвостки. Летом насекомых выгребают совками. Но главная беда – выпадающие кирпичи, крошащиеся деревянные стены. Их обломками те, кому некуда было сбежать, топят печи. Другого отопления в бараке нет. Старый дом «съедает» сам себя, пока чиновники утверждают: «здесь еще можно жить», – рассказали общественники.

И это заявление – не простые слова. Свое убеждение в мэрии подтверждают делами. Ведь расселить дом планировалось еще в 2023 году. Но за 3 месяца до долгожданного переезда жителям прислали письмо из администрации, в котором сообщили, что новоселья им ждать не раньше 2027 года.

«Больше чиновники по дому комментариев не дают и на жалобы о состоянии здания и отсутствии управляющей компании – не реагируют», – возмущаются активисты.

Южноуральцы обратились в прокуратуру и следственный комитет с просьбой провести проверку на предмет бездействия ответственных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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