В Ленинском районе Челябинска остановят движение трамваев

Жители Ленинского района Челябинска на несколько часов останутся без трамвайного сообщения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», в субботу, 30 октября, несколько часов не будет ходить 12-й трамвай.

«С 10:00 до 13:00 «ЧелябГЭТ» проведет обслуживание токоприемников, для избежания повреждения контактной сети и полной остановки движения», – уточнили в учреждении.

На это время движение трамваев будет приостановлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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