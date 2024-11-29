Южноуральцы стараются не тратить деньги

В Челябинской области растет объем банковских вкладов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, на 1 октября 2024 года сумма рублевых накоплений жителей Южного Урала на счетах в банках (без учета средств эскроу) превысила 745 миллиардов рублей. Это почти на четверть больше, чем годом ранее.

«Мы наблюдаем стабильный рост объемов депозитов южноуральцев с сентября прошлого года. И это неудивительно, поскольку за год ставки по вкладам выросли почти в два раза. Напомню, что банковский вклад остается одним из самых надежных инструментов для сбережения. Он позволяет получить заранее известный доход, при этом сумма в пределах 1,4 миллиона рублей застрахована государством», – комментирует управляющий челябинским отделением Центробанка России Елена Федина.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в целом по России, в начале октября составляла 19,8% годовых, отмечают представители финансового регулятора.

«При заключении договора о вкладе с банком необходимо внимательно изучить условия. На первой странице документа должны быть изложены основные сведения о депозите – срок вклада, возможность или невозможность его пополнения, порядок выплаты процентов и размер минимальной гарантированной ставки. Также кредитные организации обязаны за пять дней информировать клиентов об окончании сроков их вкладов. Это поможет людям быстрее принимать решения по накоплениям, например, вовремя переоформлять или закрывать вклады», – отметили в челябинском отделении ЦБ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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