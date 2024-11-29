Сотрудники челябинской больницы потратили миллионы бюджетных рублей на косметические процедуры в частной клинике

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении работников районной больницы, обвиняемых в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении главного бухгалтера и экономиста по договорной работе одного из медицинских учреждений города Челябинска.

По версии следствия, в период с 1 января 2022 по 8 августа 2024 года из бюджета больницы было потрачено не менее 8 миллионов рублей, предназначенных для оплаты отдельных медицинских услуг гражданам, которые само лечебное заведение оказать не могло. Деньги, действительно, были направлены на оплату процедур в другом учреждении – ООО «Медицинский центр Лотос». Здесь сотрудницы районной больницы и их подельники проходили процедуры косметологического характера, не имея на то законных оснований.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время женщинам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Главного бухгалтера суд отправил в СИЗО. Второй обвиняемой, активно сотрудничающей со следствием, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На имущество сотрудниц наложен арест. Следователи выясняют дополнительные эпизоды преступной деятельности челябинок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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