Еще двое южноуральцев отправляются на Матч звезд КХЛ

Нападающие челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» едут в Новосибирск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», по итогам голосования представителей СМИ участие в Матче звезд КХЛ примет нападающий «черно-белых» Александр Кадейкин.

В текущем сезоне челябинец провел 31 встречу в регулярном чемпионате и набрал 23 (15+8) очка при показателе полезности «+6». В данный момент форвард лидирует в снайперской гонке КХЛ вместе с Павлом Порядиным из «Спартака» и Дереком Бараком из «Витязя».

Кроме того, по данным КХЛ, журналисты выбрали в состав участников Матча звезд нападающего магнитогорского «Металлурга» Дмитрия Силантьева.

Напомним, ранее путевки на главное хоккейное шоу сезона по итогам зрительского голосования получили голкипер «Трактора» Зак Фукале, нападающий «черно-белых» Максим Шабанов и защитник «Магнитки» Егор Яковлев.

Матч Звезд КХЛ пройдет 8-9 февраля 2025 года в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

Челябинск, Виктор Елисеев

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