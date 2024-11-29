В Челябинске прекращает работу один из автобусных маршрутов

В декабре челябинцев ждут изменения в работе общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», с 1 декабря автобус КМ3 «Теплотехнический институт – Харлова» завершает работу.

Для поездок в Ленинский район челябинцам предлагают пользоваться автобусами №19, №32, №91 и троллейбусом №10.

Кроме того, будет запущен новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу №25т «Технический колледж – ЧКПЗ», который будет следовать по улицам: Гагарина, Новороссийская, Машиностроителей, Копейское шоссе.

Маршрут будет обслуживаться 4 автобусами малого класса с интервалом движения 18 минут до момента возобновления работы троллейбусного маршрута №25.

Первый рейс от Харлова – в 6:00, а от ЧКПЗ – в 6:19 ежедневно.

Последний рейс от Харлова – в 22:15, а от ЧКПЗ – в 21:37 ежедневно.

Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефону предприятия: ООО «Копейское маршрутное такси » +7 (908)085-77-77 и 235-77-77.

Автобус №56а «Железнодорожный вокзал – Александра Шмакова» перейдет на обслуживание более вместительными машинами среднего класса. Предусмотрена работа на линии 12 автобусов, 1 останется в резерве.

Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефону предприятия: ООО «Никита Кожемяка» +7 (904) 818-47-51.

Челябинск, Виктор Елисеев

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