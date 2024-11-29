Бывший зам главного судебного пристава Челябинской области предстанет перед судом за взятку

В суд направили уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя УФССП по Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замруководителя регионального управления службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава области, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

По версии следствия, в сентябре 2020 года ООО «Профессиональная группа» обеспечило чиновнице возможность покупки в ходе торгов квартиры в доме по Комсомольскому проспекту в Челябинске по цене, сниженной более чем на 230 тысяч рублей. За это она поручила разблокировать расчетный счет фирмы и вернуть удержанные денежные средства.

В ходе следствия арестовали принадлежащие ей деньги, автомобиль Kia Rio и две квартиры на сумму свыше 11 миллионов рублей. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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