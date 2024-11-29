В Челябинске будут судить мамашу, до смерти забившую шестимесячного малыша

В суд направили уголовное дело в отношении жительницы Златоуста, убившей ребенка в пьяном угаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Златоуста. Она обвиняется умышленном причинении легкого вреда здоровью, незаконном проникновении в жилище, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.

По версии следствия, трагедия произошла ночью 22 ноября прошлого года в Златоусте. Пьяную женщину вывел из себя непрекращающийся плач ее 6-месячного сына. Взбешенная мамаша нанесла малышу не меньше дюжины ударов кулаком по голове и телу. От полученных травм ребенок скончался.

Кроме того, 31 октября того же года она поругалась в подъезде соседнего дома с женщиной. Их попытался разнять незнакомый мужчина. Но она саданула тому разбитой бутылкой по голове.

После этого прошла к женщине в квартиру, и уже ей нанесла не меньше пяти ударов в голову фрагментом бутылки. Повреждения, полученные хозяйкой квартиры, медики признали тяжким вредом здоровью.

А вернувшись после расправы домой, она несколько раз ударила ножом своего сожителя.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Его решения она будет дожидаться в СИЗО.

За совершение преступлений жительнице Златоуста грозит до 20 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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