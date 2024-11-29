После визита Генпрокурора России в Челябинскую область увольняют руководство ГЖИ

Губернатор Челябинской области потребовал найти новое руководство для Государственной жилищной инспекции региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , глава Южного Урала Алексей Текслер потребовал отправить в отставку действующего руководителя Госжилинспекции области Рашиду Ковалеву.

Об этом он заявил сегодня, 29 ноября, в ходе совещания с главами крупнейших муниципалитетов, руководителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Встреча была собрана в экстренном порядке после визита в Челябинск Генерального прокурора России Игоря Краснова, жестко раскритиковавшего состояние ЖКХ в Челябинской области.

Вслед за этим губернатор пообещал принять, среди прочего, и кадровые решения. Вероятно, одним из первых и станет смена руководства в ГЖИ.

«Конечно, меня не устраивает работа Государственной жилищной инспекции, – заявил глава региона. – Нам нужно с нынешним руководством ГЖИ проститься и назначить руководство, которое бы реально процессом управляло!»

Примером, ярко характеризующим стиль работы ГЖИ в регионе, поделился в ходе совещания прокурор Челябинской области Игорь Донгайзер. «В ноябре текущего года по нашему требованию ГЖИ была проведена проверка. Внеплановая проверка, согласованная нами, по факту отсутствия отопления и горячей воды в одном из домов Челябинска. При этом проверка, вдумайтесь, проведена по телефону. Просто по телефону путем обзвона граждан. В прокуратуру сообщено, что все хорошо, при этом. Никто не вникал, не собирался вникать в то, что происходит непосредственно в доме, в причины этих коммунальных аварий. Не ставился вопрос о перерасчете коммунальной платы, об ответственности лиц, допустивших нарушения при предоставлении коммунальных услуг, прежде всего мы говорим об административной ответственности», – рассказал глава региональной прокуратуры.

Напомним, 27 ноября Челябинскую область посетил Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Глава надзорного ведомства оказался обескуражен состоянием сферы ЖКХ в регионе – жалоб на коммунальные проблемы в ходе проведенного им приема было очень много. «Челябинская область − это мощный экономический регион. И в то же время проблемы жилищно-коммунального хозяйства здесь безмерные», – заметил Генпрокурор.

Игорь Краснов дал руководителю областной прокуратуры Игорю Донгаузеру поручение провести масштабную проверку всей системы ЖКХ, обратив особое внимание на работу управляющих компаний. Действию или бездействию всех структур системы должна быть дана уголовно-правовая оценка, а деньги за неоказанные услуги и невыполненные работы должны быть возращены потребителям коммунальных услуг, подчеркнул он. «Люди не живут, а выживают, – возмутился генпрокурор. – Чиновники пренебрегают своими обязанностями перед людьми! Там очень много денег, которые управляющие компании собирают с людей, но тратят на какие-то другие цели».

Кроме того, Игорь Краснов заявил о том, что обратится к министру строительства Иреку Файзуллину и зампреду председателя правительства Марату Хуснуллину с просьбой разобраться, что творится в южноуральской сфере ЖКХ вообще, и в Челябинске в частности, проверить, как расходуются средств и есть ли заинтересованность конкретных чиновников в работе с конкретными организациями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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