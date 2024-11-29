Глава прокуратуры Челябинской области заявил, что УК подделывают протоколы собраний жильцов

Глава прокуратуры Челябинской области Игорь Донгаузер заявил, что в регионе подделывают протоколы собраний жильцов и выбора домов для обслуживания управляющими компаниями. И такие случаи не единичны.

«В регионе у нас продолжает процветать практика подделки протоколов общих собраний собственников жилья при вопросе, прежде всего, выбора управляющей компании. Управляющие компании постоянно друг с другом спорят, пытаются избрать способ управления, нужную управляющую компанию, подобрать дома, которые удобны, которые новые, которые не требуют больших финансовых вливаний, трудозатрат, а старые дома 40-х, 60-х и более годов оставляют без управления», – возмутился прокурор.

Напомним, 27 ноября в Челябинске побывал генеральный прокурор России Игорь Краснов, который нелицеприятно высказался и о региональном ЖКХ, и о своих подчиненных.

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Челябинск, Павел Зварзин

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