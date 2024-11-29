российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 ноября 2024, 19:16 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Глава прокуратуры Челябинской области заявил, что УК подделывают протоколы собраний жильцов

Скриншот видео прокуратуры Челябинской области

Глава прокуратуры Челябинской области Игорь Донгаузер заявил, что в регионе подделывают протоколы собраний жильцов и выбора домов для обслуживания управляющими компаниями. И такие случаи не единичны.

«В регионе у нас продолжает процветать практика подделки протоколов общих собраний собственников жилья при вопросе, прежде всего, выбора управляющей компании. Управляющие компании постоянно друг с другом спорят, пытаются избрать способ управления, нужную управляющую компанию, подобрать дома, которые удобны, которые новые, которые не требуют больших финансовых вливаний, трудозатрат, а старые дома 40-х, 60-х и более годов оставляют без управления», – возмутился прокурор.

Напомним, 27 ноября в Челябинске побывал генеральный прокурор России Игорь Краснов, который нелицеприятно высказался и о региональном ЖКХ, и о своих подчиненных.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,