«Металлург» отомстил «Барысу» за поражение полуторанедельной давности

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уверенно обыграл «Барыс» из Астаны – 2:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , магнитогорцы вышли на встречу с явным намерением поквитаться с казахстанцами за поражение, которое они неожиданно потерпели в Астане 20 ноября.

Впрочем, ни те, ни другие игру не форсировали. Хозяева явно владели инициативой, но счет открыть им удалось лишь во втором периоде. На 26-й минуте встречи магнитогорцы втроем спокойно вошли в зону «Барыса», и после короткой распасовки Владислав Еременко с подачи Егора Коробкина с центра зоны отправил шайбу в ворота гостей – 1:0.

Впрочем, и после этого ни та, ни другая команда не торопились особенно менять счет на табло, так что на второй перерыв хоккеисты отправились при минимальном преимуществе магнитогорцев.

Третий игровой отрезок проходил все так же неторопливо. И также неторопливо на 50-й минуте Александр Петунин забросил в ворота «Барыса» вторую шайбу. Ассистировал ему участник грядущего Матча звезд КХЛ Егор Яковлев.

Итог – 2:0 в пользу «Магнитки», казахстанский клуб терпит четвертое поражение подряд. А магнитогорцы пытаются вновь начать победную серию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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