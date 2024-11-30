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Суббота, 30 ноября 2024, 06:36 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

30 ноября – 2 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

30.11.2024, суббота

  • 10:00, 15:00 Челябинск – Занятия «Реставрация и создание лепного декора» (Штаб хранителей наследия, ул. Труда, 89) (по записи)
  • 10:30 Челябинск – Мастер-класс по росписи футболок «Зимние фантазии»(Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
  • 11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
  • 11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
  • 12:00 – 16:00 Челябинск – Встреча клуба «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
  • 14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
  • 14:00 Челябинск – Встреча клуба генеалогов-любителей(Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
  • 14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
  • 15:00 Челябинск – Фестиваль мировой музыки, посвященный японской мультипликации (кинотеатр «Победа, пр. Комсомольский, 34)
  • 15:00 Челябинск – Вечер «Мафии»: квиз и игра по произведениям Ф. Достоевского (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
  • 16:00 Челябинск – Занятие «Программирование игр на PYTHON» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
  • 16:00 Челябинск – Музыкально-литературный вечер (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
  • 17:00 Челябинск – Открытие ледового катка с шоу фигуристов (детский парк им. Валентины Терешковой, ул. Рождественского, 6)

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