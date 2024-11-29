Губернатор Челябинской области изобразил мачо и отменил Новый год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сильно ругался на подчиненных и представителей коммунальной сферы после визита генерального прокурора Игоря Краснова: неожиданно выяснилось, что с ЖКХ в области совсем плохо – до сих пор не все коммунальные предприятия и муниципалитеты в полном объеме получили акты готовности (и это за день до наступления календарной зимы да еще и на Урале, который никогда не относился к теплым регионам); никто не проводил полной инвентаризации коммунальных сетей (теперь этим займется новое министерство ЖКХ, которое, правда, начнет работать только в следующем году); наконец, оказалось, что лето давно закончилось, а проблемные сети не восстановлены, подвалы затоплены и, вообще, граждане всех заваливают жалобами, но никто на эти жалобы не реагирует.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня глава региона устроил разбор полетов на совещании, посвященном состоянию регионального жилищно-коммунального хозяйства, с членами правительства и руководителями управляющих компаний.

Губернатор был суров, грозно поблескивал очками и брутально выражался:

«Узнаю, что пускаете людей по кругу, – предупредил Алексей Текслер, потрясая воображаемой пачкой обращений, – такое было: люди приходили с обращением в управляющую организацию, их отправляют в МУП, ответственный за водоснабжение, МУП – обратно в управляющую компанию, и люди (тут он произнес что-то, похожее на плохое слово – прим. РИА «Новый День»), ходят по кругу. И никто палец о палец не ударит и ничего не сделает! Коллеги, если узнаю, что пишете отписки вместо реальной работы, обещаю, будет дана не только административная, но и уголовная оценка таких действий. Прокурор области рядом, хочу сказать, что это наша с ним совместная позиция, коллеги».

Губернатор напомнил, что на подготовку к отопительному сезону было выделено более пяти миллиардов рублей за счет бюджетов разных уровней, что, по его словам, «позволило снизить на круг количество аварийных ситуаций по отношению к аналогичному периоду прошлого года».

Это заявление немало удивило челябинцев, так как в областном центре в этом году, как никогда, много коммунальных аварий: чуть ли не ежедневно рвутся водоводы и канализация, отключат горячую воду и отопление, пропадает электричество и даже общественный транспорт постоянно меняет маршруты «в связи с ремонтом коммунальных сетей».

Впрочем, в правительстве региона ситуацию объяснили: Челябинск входит в число муниципалитетов с наибольшим износом сетей (отметим, что прежняя градоначальница, призванная в числе прочего следить и за этим хозяйством, за свою работу тем же губернатором была премирована сенаторским креслом). Кроме областного центра все плохо с сетями в Миассе, Коркино, Копейске, Златоусте, в Ашинском и Саткинском районах.

В целом, износ объектов коммунальной инфраструктуры в области составляет порядка 52% (выше среднероссийского), а сетей водоснабжения и водоотведения – превышает 55%.

«Основной причиной снижения уровня готовности к отопительному сезону является несвоевременная и неполная подготовка теплосетевых и теплоснабжающих организаций к отопительному сезону, а также несоблюдение ими обязательных требований законодательства. Причем в подавляющем большинстве случаев это чистая халатность со стороны сотрудников организации по своевременному прохождению процедур, разрешений, лицензий», – заявил Алексей Текслер, не пояснив, почему его подчиненные этот процесс не проконтролировали.

Правда, подчиненным тоже досталось: «Приближается Новый год, праздники. Все должны быть в строю, коллеги. После таких оценок (тут губернатор снова произнес что-то похожее на то, что нельзя говорить в прямом эфире и писать в СМИ – прим. РИА «Новый День») никаких праздников у вас быть не должно!»

Отметим, что видео, как глава региона как бы случайно произносит слова, больше присущие маргиналам, выложены в telegram-канале, считающимся официальным рупором губернатора и южноуральского правительства на ресурсе, чей иностранный владелец признан РКН нарушителем законов РФ. Появились они там, разумеется, не случайно: после разгромных заявлений генпрокурора нужно было продемонстрировать губернатора деятельным и авторитетным.

Но пиар получился так себе: показательные выступления на языке грузчиков, скорее, говорят о бессилии. Игорь Краснов, например, прилюдно не выражался, а все сразу перепугались и кинулись исполнять его поручения. Видимо, дело не в резких выражениях. Да, и не идет подобный стиль губернатору – совсем.

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Челябинск, Оксана Азарова

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