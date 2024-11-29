В Челябинске силовики оцепили территорию одного из СНТ

Челябинцев переполошил звук, похожий на взрыв, у одного из СНТ города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 29 ноября, в районе СНТ «Надежда» рядом с челябинским поселком Шагол.
По словам очевидцев, около 16:00 их внимание привлек громкий звук, похожий на взрыв. Через некоторое время территорию СНТ оцепили сотрудники силовых структур. Здесь можно было заметить полицейские автомобили и машину ФСБ. Также на место выезжали представители МЧС.
Горожане рассказывают, что у садового товарищества собралось достаточно много силовиков, въезжающих на территорию СНТ досматривали. В настоящее время почти все представители силовых структур разъехались.
От официальных комментариев в силовых и экстренных структурах пока воздерживаются. Сами садоводы рассказывают, что периодически у них слышны взрывы – рядом, бывает, проходят учения, а неподалеку действует карьер по добыче щебня и скального грунта.
Челябинск, Виктор Елисеев
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