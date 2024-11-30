Челябинец убил жену на глазах у детей

Челябинск, Ноябрь 30 (Новый День, Павел Зварзин) –Житель Челябинска убил жену на глазах у троих детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня рано утром на улице скульптора Головницкого в микрорайоне Парковом.

Молодой военный зарезал жену. Его труп нашли под окнами. Все произошло в присутствии трех детей, младшему из которых около трех лет.

По словам соседей, со стороны семья казалась благополучной, скандалов в их квартире не слышали. Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют следователи. Детей забрали родственники.

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