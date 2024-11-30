В Челябинске снова сорвался лифт с людьми

В Челябинске произошел очередной инцидент с лифтом: подъемная кабина сорвалась сегодня в недавно построенном 25-этажном доме на улице Курчатова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этот момент в лифте находились два человека. По их словам, сначала они услышали металлический скрежет, потом что-то с грохотом упало сверху, лифт начал раскачиваться и, в конце концов, остановился. Перепуганные люди связались с лифтовой службой. Ждать помощи пришлось около получаса.

Прибывший техник разжал двери кабины: оказалось, что лифт завис между первым и вторым этажами, поэтому его «пленникам» пришлось буквально выпрыгивать на площадку.

В тресте «Магнитострой» ничего из ряда вон выходящего в ситуации не увидели: «Вышла из строя цепочка. Механик приехал, люди вышли. Завтра или в понедельник уже всё поменяют. Любая техника ломается», – цитирует застройщика 74.ru.

И действительно: после обеда в доме сломался еще один лифт.

По факту первого инцидента проверку начала прокуратура.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube