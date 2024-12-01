До 4 этажа: в Челябинске из-под земли забил мощный фонтан

Первый день календарной зимы в Металлургическом районе Челябинска отмечен огромным водяным фейерверком: во дворе дома №45 по улице 50-летия ВЛКСМ из-под земли забил фонтан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водяной столб поднялся до 4 этажа.

«Произошла течь пожарного гидранта. Специалисты МУП «ПОВВ» оперативно приступили к устранению повреждения. Отключение многоквартирных домов не производилось», – заявили в мэрии.

Челябинск, Павел Зварзин

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