В Челябинске подростки устроили драку с поножовщиной

В Челябинске подростки устроили разборки с поножовщиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне около 10 часов вечера возле клуба «Галактике развлечений» на Комсомольском проспекте.

«Как предварительно установили сотрудники полиции, между двумя ранее незнакомыми подростками, 2008 и 2007 годов рождений, произошла ситуативная драка, в ходе которой один из них нанес другому ножевое ранение», – сообщили в полиции.

16-летнего пострадавшего госпитализировали, 17-летнего нападавшего доставили в полицию.

«Потерпевший проходит лечение, по результатам которого медицинскими работниками будет дано заключение о степени причиненного его здоровью вреда, а сотрудниками полиции принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», – уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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