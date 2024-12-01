Часть Металлургического района Челябинска все-таки осталась без воды

В нескольких многоэтажных домах в Металлургическом районе Челябинска все-таки отключили воду из-за аварии на сетях.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в районе дома №45 по улице 50-летия ВЛКСМ из-под земли забил фонтан. Высота водяного столба достигала уровня 4 этажа.

В городской администрации происшествие объяснили течью пожарного гидранта и заявили: отключение многоквартирных домов не производилось.

Позже выяснилось, что часть жителей района все-таки проводит воскресенье «на сухую»: «Для устранения течи пожарного гидранта временно отключено водоснабжение в жилых домах 103, 195 и 243а по улице Аральская», – сообщили в мэрии. И пообещали: «В ближайшее время во дворе домов будет установлена бочка с питьевой водой».

Челябинск, Павел Зварзин

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