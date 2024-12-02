Южноуральцев поставили в тупик «танцующие» скамейки на остановках

Общественники требуют привести в порядок остановочные комплексы в Миассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, оригинальный дизайнерский подход продемонстрировала подрядная организация, занимавшаяся установкой остановочных комплексов в Миассе.

Фото вызвавших у них недоумение результатов работы дорожников прислали общественникам местные жители. На снимках запечатлены новые красивые остановки. С лавочками, выполненными… Под уклон дороги.

«Жители очень просят связаться с администрацией города, чтобы спросить: планируют ли это так и оставить? По нашей информации, общая сумма, запланированная на остановки такого типа – 5,8 миллиона рублей. Стоимость одной остановки – 500 тысяч рублей», – рассказывают активисты.

Общественники обратились к главе Миасса с требованием побудить исполнителя привести остановку в нормативное состояние.

Челябинск, Виктор Елисеев

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