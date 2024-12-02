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Понедельник, 2 декабря 2024, 10:24 мск

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Челябинка стала чемпионкой мира по зимнему универсальному бою

Южноуральская спортсменка – чемпионка мира по зимнему универсальному бою.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, с 27 ноября по 1 декабря Саратов принял чемпионат мира по универсальному бою, в котором собралось более 300 спортсменов из 27 стран мира.

Челябинка Мария Костюкевич в полуфинале чемпионата мира победила спортсменку из Канады, а в финале была сильнее представительницы из Алжира.

Челябинск, Виктор Елисеев

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