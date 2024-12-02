В Челябинске в районе военного училища ограничат движение автотранспорта

Движение в микрорайоне ЧВВАКУШ частично ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сложности у автомобилистов возникнут в связи с проведением работ на инженерных сетях.

Со 2 по 6 декабря ограничено движение транспорта в районе дома №2 по улице Героя России Молодова. Проезд затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Бурденюка.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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