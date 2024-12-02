Челябинец ворвался в кулинарию с пистолетом

В Челябинске мужчина пытался ограбить кулинарию, угрожая пистолетом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками следственного отдела УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении разбойного нападения на продавца кулинарии.

Задержанный, ранее судимый 41-летний местный житель, в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, преступление произошло вечером 1 декабря на улице Университетская Набережная. Челябинец ворвался в кулинарию и, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, пытаясь похитить деньги. Женщина стала сопротивляться нападавшему, ей на помощь пришел и находившийся в заведении посетитель. Тогда горожанин скрылся.

Челябинца задержали по горячим следам и доставили в ОП «Северо-Западный».

Челябинск, Виктор Елисеев

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