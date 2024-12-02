Четыре челябинца завоевали золото чемпионата России по кикбоксингу

Челябинские спортсмены – чемпионы России по кикбоксингу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Кемерово завершился чемпионат России по кикбоксингу среди мужчин и женщин. За медали турнира боролись более 500 сильнейших спортсменов из 54 регионов страны.

По итогам состязаний воспитанники челябинской спортшколы «Буревестник» завоевали 8 наград, 4 из которых – высшей пробы.

Золото в дисциплине «Поинтфайтинг» добыли Дарья Нефедова в категории до 55 килограммов и Александр Бобров (вес до 89 килограммов), серебро у Дмитрия Савищева (вес до 57 килограммов).

В дисциплине «Лайт-контакт» 1 место у Александра Лузина (вес до 69 килограммов), бронза соревнований у Дмитрия Савищева (вес до 57 килограммов)

В дисциплине «Фулл-контакт» Елизавета Малкина (вес до 56 килограммов) завоевала 1 место, 2 место – Светлана Стахеева (вес до 48 килограммов), Вячеслав Никонов на 3 месте (вес до 75 килограммов).

Для заслуженного мастера спорта Александра Боброва это уже одиннадцатая победа на чемпионате России, а мастер спорта России международного класса Александр Лузин в третий раз подтвердил свой чемпионский титул.

Челябинск, Виктор Елисеев

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