На Южный Урал надвигается снегопад

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, снег и гололедица ожидаются на Южном Урале.

С учетом прогноза, автолюбителей призывают быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой, двигаться на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными и аккуратными при переходе проезжей части. Делать это следует только на пешеходных переходах. Кроме того, рекомендуется надеть яркую верхнюю одежду или прикрепить на нее световозвращающие элементы.

«Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность движения, – заверили в силовом ведомстве. – Личный состав несет службу в усиленном режиме и готов прийти на помощь в любую минуту».

При возникновении затруднительных ситуаций в пути южноуральцам рекомендуют обращаться к ближайшему экипажу ДПС или в единую диспетчерскую службу по телефону 112, дежурную часть полиции по телефону 02 (102).

Челябинск, Виктор Елисеев

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