В преддверии Нового года россиян заманивают дешевой икрой

Мошенники стали использовать «новогоднюю» тематику в своих схемах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мошенники в преддверии новогодних праздников обманывают россиян на схеме с продажей дешевой икры и морепродуктов.

"️Для этих целей аферисты создают фишинговые сайты, аккаунты в соцсетях или мессенджерах, которые имитируют реальную компанию или магазин», – пишет «Вестник киберполиции России».

Привлеченный низкой ценой, покупатель вносит личные данные (например, реквизиты банковской карты), и они оказываются в руках злоумышленников. Таким образом мошенники могут взломать онлайн-банк и похитить деньги. Или аферисты отправляют обманутому покупателю испорченные икру или морепродукты.

Эксперты советуют приобретать продукты на сайтах проверенных магазинов и маркетплейсов. Информацию и отзывы о них можно найти в сети.

Челябинск, Виктор Елисеев

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